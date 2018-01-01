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"Щедрик" и елка: в посольстве США записали поздравления для украинцев

"Щедрик" и елка: в посольстве США записали поздравления для украинцев

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В посольстве США записали видеоприветствие для украинцев по случаю новогодних праздников. Так на видео видно, как посол США Мари Йованович украшает елку, а потом, вместе со своим сотрудниками, исполняет песню "Щедрик", передает УНН.

"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам всего наилучшего в 2018-м. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" - говорится в подписи к видео.

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Источник: УНН
Теги: США, видео, Украина
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