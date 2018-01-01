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В Иране заявили об аресте около 200 активистов

В Иране заявили об аресте около 200 активистов

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Ирана сообщает об аресте около 200 протестующих в Тегеране. По сообщению, аресты произошли 30 декабря, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Протесты, которые начались в стране 28 декабря, продолжаются. На видео, которое распространяют пользователи соцсетей видно, что полиция в центре Тегерана применила водометы для разгона демонстрантов.

Между тем, власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram 31 декабря, через день после того, как двое протестующих погибли в городе Доруд на западе Ирана. Оба сервиса популярны среди иранцев и являются удобными для назначения мест встречи демонстрантов, которые выражают недовольство ростом цен и невыполненными обещаниями президента Хасана Роугани о свободе слова и собраний.

Источник: УНН
Теги: Иран, арест, активисты
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