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В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода-нарушителя

В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода-нарушителя

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В столице на бульваре Дружбы Народов водитель автомобиля сбил пьяного пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“Пьяное ДТП с пострадавшими в Киеве на бульваре Дружбы Народов. Водитель автомобиля Mitsubishi сбил пьяного пешехода-нарушителя, который перебегал 8 полос в непредусмотренном месте”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате удара мужчина получил много травм, в срочном порядке его госпитализировали.

“Водитель абсолютно трезвый и не нарушал ПДД”, — добавляет сообщество.

Сейчас на месте аварии работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, во Львовской области перевернулся микроавтобус, пострадали водитель и 7 пассажиров.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, автобус
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