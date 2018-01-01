В горах Коста-Рики разбился самолет: 12 погибших

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике потерпел крушение самолет. Погибли по меньшей мере 12 человек, передает УНН со ссылкой на El Periodico.

“Небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике”, — говорится в сообщении.

Указано, что информацию о 12 погибших подтвердили в полиции и в Красном кресте.

По предварительным данным, на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики.

Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air.

Как сообщал УНН, в Австралии потерпел крушение гидросамолет, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли.