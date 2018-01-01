Вместе с Президентом украинцев поздравили Роговцева, Чийгоз и Будаевський

КИЕВ. 1 января. УНН. Вместе с Президентом Петром Порошенко, Украину с Новым Годом поздравили известные граждане нашего государства: Ахтем Чийгоз, Ада Роговцева и Павел Будаевський, передает УНН.

Так, заместитель главы Меджлиса крымских татар, освобожденный из российской тюрьмы, Ахтем Чийгоз, заявил, что уверен в победе Украины.

“Я благодарен судьбе за возможность поздравить с праздниками украинский народ и моих соотечественников. Я убежден, что мы с достоинством пройдем этот путь и выиграем эту войну. Мы восстановим целостность нашего государства. Уважаемые соотечественники, борьба продолжается! Даст Бог, мы вместе прогоним врага с нашей родины! И вместе встретим такие праздники и следующий Новый Год”, — поздравил А.Чийгоз.

Со своей стороны, пловец Павел Будаевський, который завоевал четыре золотых медали на Играх Непокоренных, отметил, что украинская команда смогла удивить мир своими результатами на этих соревнованиях.

“Этот год был активным и сложным, но наша команда с Игр Непокоренных удивила весь мир спортивными результатами и большим количеством высоких наград. В следующем году едем дальше вперед доказывать, что мы сильная, мощная, решительная нация непокоренных людей”, — сказал он.

А народная артистка Украины Ада Роговцева пожелала украинским воинам тепла и спокойствия их семьям.

“Детство мое начиналось с войны — и был Новый год, и была елка, и были бумажные игрушки. Был праздник — наши матери умели это делать. Сейчас другие времена, но опять война. Я хочу чтобы 2018 был годом победы, чтобы вам было тепло мальчики в ваших блиндажах. Чтобы к вам пришли люди добрые и искренние, и поздравили вас. Чтобы ваши мамы, ваши семьи были спокойны, ждали вас радушно и дождались”, — сказала А.Роговцева.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украицев с Новым Годом.