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В Киеве столкнулись два автомобиля: три человека пострадали

В Киеве столкнулись два автомобиля: три человека пострадали

КИЕВ. 1 января. УНН. В столице на пересечении улиц Короленковской и Ивана Федорова столкнулись легковые автомобили Nissan и Chevrolet. В результате аварии пострадали 3 человека, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на пересечении ул. Короленковской и И. Федорова. Столкнулись Nissan и Chevrolet. Водитель Nissan, двигаясь по ул. Короленковской, решил повернуть налево и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который двигался прямо по ул. И. Федорова”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что от удара Chevrolet отбросило на тротуар, а Nissan развернуло посреди дороги — автомобили получили существенные механические повреждения.

Также сообщается, что в результате ДТП пострадали 3 человека.

Сейчас на месте работают 2 бригады скорой помощи и патрульная полиция.

Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода-нарушителя.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, авто
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