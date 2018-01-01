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Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
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Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается

Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“В первый день нового 2018 года ожидаем: в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, восточных областях и Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, на остальной теритрории без существенных осадков”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что утром в Украине, кроме востока, местами синоптики прогнозируют туман.

Ветер будет юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура ночью днем ​​установится на уровне 2-7 ° тепла, в Прикарпатье и на крайнем юге — 8-10 ° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, прогнозы
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