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Белый дом поддержал участников акций протеста в Иране

Белый дом поддержал участников акций протеста в Иране

КИЕВ. 1 января. УНН. Белый дом официально поддержал участников массовых антиправительственных акций протеста в Иране, передает со ссылкой на РИА “Новости”.

“Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре”, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, что президент Ирана Хасан Роухани, комментируя массовые акции в стране, заявил, что иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным.

Как сообщал УНН, власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.

Источник: УНН
Теги: США, акции протеста, Иран, Белый дом
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