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В последний день 2017 года госграницу пересекло почти 180 тыс. человек

В последний день 2017 года госграницу пересекло почти 180 тыс. человек

КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки пограничники оформили почти 180 тыс. человек и около 40 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что в Новогоднюю ночь сотрудники Государственной пограничной службы Украины надежно обеспечивали охрану государственной границы и надлежащия условия в пунктах пропуска для путешественников. Накануне пограничники усилили меры безопасности. Для этого дополнительно были привлечены 1,5 тысячи пограничных нарядов, а это всего около 5000 пограничников.

"В целом за прошедшие сутки пограничники оформили почти 180 000 человек и около 40 000 транспортных средств", - отметили в ГПСУ.

Напомним, начала действовать обязательная фиксация биометрических данных для россиян, пересекающих границу с Украиной.

Источник: УНН
Теги: граница, пограничники
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