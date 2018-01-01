Болгария возглавила Совет ЕС

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза, передает УНН.

Как говорится в заявлении на сайте болгарского председательства, своими главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы.

"Безопасная Европа, потому что миграционный кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы; стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии, "Солидарная Европа", поскольку все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", - отмечается в целях болгарского председательства.

Наиболее важными вопросами София считает европейскую перспективу Западных Балкан, общий цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны.

Напомним, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что Болгария во время председательства в Совете Европы в следующем году будет работать над отменой санкций против России.