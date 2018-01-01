Закон о Госбюджете на 2018 год вступил в силу

КИЕВ. 1 января. УНН. Закон о Государственном бюджете Украины на 2018 вступил сегодня в силу, передает УНН.

"Закон вступает в силу с 1 января 2018 года", - говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

Доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд грн, что составляет 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн. Поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временную помощь и помощь на уход за инвалидом I или II группы предусмотрено в сумме 59,9 млрд грн. На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 71 млрд грн. Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции - 57,4 млрд грн.

В 2018 году создается Государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн. На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн - субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

Напомним, 30 декабря 2017 Президент Украины подписал закон о Государственном бюджете на 2018 год.