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Новогодняя ночь на Закарпатье: два заминирования и около 150 вызовов полиции

Новогодняя ночь на Закарпатье: два заминирования и около 150 вызовов полиции

УЖГОРОД-КИЕВ. 1 января. УНН. В течение первых восьми часов в Закарпатье на линию "102" поступило 147 сообщения граждан, из которых в журнал единого учета внесены 128 обращений. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области. 

"Полиция в новом году уже раскрыла угон автомобиля в Виноградовском районе. Кроме этого, в новогоднюю ночь полиция оперативно сработала и быстро проверила два ресторана в Ужгороде после сообщения о заминировании. Все они оказались ложными. Также правоохранители поймали семерых нетрезвых водителей. Четверо из них патрульная полиция остановила в Ужгороде и Мукачево, трех - группы реагирования в Хустском и Виноградовском районах", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

В новогоднюю ночь к охране общественного порядка было дополнительно привлечено 165 сотрудников полиции Закарпатья.

Напомним, полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве.

Источник: УНН
Теги: полиция, Закарпатье
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