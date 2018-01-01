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С начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУ

С начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУ

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня в пунктах пропуска на государственной границе и в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них - граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает УНН.

“С начала сегодняшних суток по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них — граждане России”, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что система биометрического контроля развернута Государственной пограничной службой Украины во исполнение Указа Президента Украины от 30 августа 2017 № 256 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины". Она является одной из подсистем ведомственной автоматизированной системы пограничного контроля.

Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечня 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. Остальных иностранцев — по результатам анализа и оценки рисков.

Напомним, сегодня начала действовать обязательная фиксация биометрических данных для россиян, пересекающих границу с Украиной.

Источник: УНН
Теги: граница, пограничники, контроль
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