Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 17:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Спасатели на прошлой неделе ликвидировали 804 пожара

Спасатели на прошлой неделе ликвидировали 804 пожара

КИЕВ. 1 января. УНН. Спасатели на прошлой неделе, с 25 декабря по 1 января, ликвидировали 804 пожара и спасли 44 человека, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

"Ликвидировано 804 пожара, спасено на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 355 зданий и 64 ед. техники. На пожарах погибли 43 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 320 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в течение недели возник 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 6 человек.

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 31 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 44 человека", - отметили в Службе.

Также, по информации ГСЧС, в течение недели пиротехническими подразделениями спасателей осуществлено 123 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 703 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Кроме того, сообщили в ведомстве, в течение недели на водных объектах погибло 14 человек.

Как сообщал УНН, в Великобритании во время пожара на парковке сгорели 1400 авто.

Источник: УНН
Теги: пожар, спасатели
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.