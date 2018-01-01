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Гостелевидения Ирана сообщило о 10 погибших протестующих

Гостелевидения Ирана сообщило о 10 погибших протестующих

КИЕВ. 1 января. УНН. Иранское государственное телевидение 1 января сообщило о гибели десяти участников антиправительственных протестов, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

По сообщению государственного телевидения, силы безопасности отбили нападение "вооруженных демонстрантов", которые пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы.

Кроме того отмечается, что из-за протестов погибло уже 12 человек, в том числе 10 от последних столкновений в воскресенье.

Однако телеканал не сообщает, где были осуществлены нападения.

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани, комментируя массовые акции в стране, заявил, что иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным.

Как сообщал УНН, власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.

Источник: УНН
Теги: протесты, Иран
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