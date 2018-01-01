Полиция обнаружила тело пропавшей правозащитницы Ноздровской в реке в Киевской области

КИЕВ. 1 января. УНН. Вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровськои, которая исчезла в конце декабря в Киеве. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП Украины в Киевской области Николай Жукович.

"Подтверждаем эту информацию, нашли тело Ноздровской. Нашли в 12:00 на реке у села Демидов. Сейчас там работает следственно-оперативная группа", - сказал он.

По словам М.Жуковича, на место выехал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, он взял расследование этого дела под личный контроль.

"От чего наступила смерть, покажет экспертиза", - уточнил он.

Представитель полиции Киевской области отметил, что сразу после исчезновения правозащитницы было открыто производство по статье 115 (умышленное убийство) УК с пометкой как без вести пропавшая.

"Но сейчас будет идти переквалификация как умышленное убийство", - отметил представитель полиции.

Кроме того, он рассказал, что тело Ноздровськои найдено без одежды, но украшения на ней.

Напомним, правозащитница Ирина Ноздровська исчезла в конце декабря 2017 года, о чем сообщил 29 декабря Андрей Хилько, который ее розшуковуе, на своей страничке в Facebook.

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