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В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека

В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека

КИЕВ. 1 января. УНН. В итальянском городе Турин сдетонировал самодельное взрывное устройство в мусорном баке, пострадали четыре человека, передает УНН со ссылкой на Lastampa.

Как сообщает издание, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные положили в мусорный бак в пригороде Фальчера на севере Турина. Отмечается, что пострадали четверо прохожих: двое марокканцев, двое итальянцев.

Кроме того сообщается, что в результате взрыва повреждены 4 автомобиля, а также выбиты стекла в тридцати близлежащих домов.

Отмечается, что в ходе обысков прилегающей территории карабинеры нашли еще 12 аналогичных пристроиив.

Как сообщал УНН, мусорный контейнер взорвался в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Италия
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