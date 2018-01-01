Трамп обвинил Пакистан в лжи и помощи террористам

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что США совершили ошибку, оказывая финансовую помощь Пакистану в течение 15 лет. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

Дональд Трамп обвинил правительство Пакистана в укрытии террористов, бегущих из Афганистана. По его словам, Белый дом больше не будет оказывать финансовую поддержку Исламабада.

"Соединенные Штаты ошибочно передали Пакистану более 33 млрд долл. финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков. Они покрывают террористов, по которым мы охотимся в Афганистане, и практически не помогают. Такого больше не будет!", - написал Трамп.

Как сообщал УНН, в Пакистане решили привлечь армию для наведения порядка после столкновений.