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Баскетболисты "Далласа" одержали 13 победу в сезоне НБА

Баскетболисты "Далласа" одержали 13 победу в сезоне НБА

КИЕВ. 1 января. УНН. В рамках регулярного чемпионата НБА "Даллас Маверикс" дома обыграл другого представителя Западной конференции "Оклахому Сити Тандер", сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Несмотря на проигрыш первой половины (57:63) игроки во главе с Хариссона Барнсом нивилювалы отставание в следующие 24 минуты и вырвали положительный результат - 116: 113.

Лучшим по результативности в составе "Маверикс" стал Барнс с 24 очками, 19 добавил Деннис Смит, а у ветерана из Германии Новицки 13.

Примечательно, что за "Оклахому" трепло-дабл оформил Уэстбрук - 38 баллов + 15 подборов + 11 передач.

Стоит отметить, что "Оклахома" несмотря на поражение находится в зоне плей-офф Западной конференции - 20 побед в 37 поединках. "Даллас" лишь 12 - 13 выигрышей и 25 поражений.

Как сообщал УНН, впервые за 20 лет баскетболист НБА отдал за матч 25 результативных передач.

Источник: УНН
Теги: баскетбол, НБА
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