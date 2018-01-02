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Порошенко ожидает углубления политической ассоциации от председательства Болгарии в Совете ЕС

Порошенко ожидает углубления политической ассоциации от председательства Болгарии в Совете ЕС

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от председательства Болгарии в Совете ЕС углубление политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. Об этом Глава государства написал в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС. Жду прогресс в нашем амбициозном повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплением поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины ", - написал Президент.

Напомним, 1 января 2018 Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.

 

Источник: УНН
Теги: ЕС, Рада, Петр Порошенко
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