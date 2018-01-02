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Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
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Трамп: в Иране настало время для перемен

Трамп: в Иране настало время для перемен

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там пришло время для перемен. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Большой иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят пищи и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Пришло время для перемен!", - написал он.

Напомним, иранське государственное телевидение 1 января сообщило о гибели еще десяти участников антиправительственных протестов.

Источник: УНН
Теги: США, Иран, Дональд Трамп
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