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"Новогоднее перемирие": боевики осуществили два обстрела опорных пунктов сил АТО

"Новогоднее перемирие": боевики осуществили два обстрела опорных пунктов сил АТО

КИЕВ. 1 января. УНН. В первый день Нового года на линии столкновения снова не наблюдалось полного прекращения огня, боевики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook, передает УНН.

"В первый день Нового года на линии зиткрення снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО", - говорится в сообщении.

На донецком направлении враг, в новогоднюю ночь, более часа вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия вокруг Верхнеторецком.

"На Приазовье противник обстрелял из миномета калибра 120-мм и пехотного вооружения наши оборонительные укрепления в районе Павлополь. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - отметили в АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрелы
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