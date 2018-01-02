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Папа Римский призвал принимать больше беженцев

Папа Римский призвал принимать больше беженцев

КИЕВ. 1 января. УНН. В молитве к Всемирному дню мира Папа Римский Франциск призвал государства гарантировать беженцам мирное будущее, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане во время обеденной молитвы призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти мир.

Понтифик призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее и "как можно больше" расширить их прием.

Напомним, Папа Римский Франциск присоединился с Украинской к Молитвы Мира для дорогой украинской земли в Соборе Святого Петра.

Источник: УНН
Теги: беженцы, Папа Римский
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