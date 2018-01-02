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В Иране во время акции протеста застрелили полицейского

В Иране во время акции протеста застрелили полицейского

КИЕВ. 1 января. УНН. Протестующий открыл огонь по стражам правопорядка в понедельник во время манифестации в иранском городе Неджефабад, убив одного полицейского и ранив еще троих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Манифестанты открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья в городе Неджефабад. В результате три человека пострадали, один убит”, - цитирует агентство представителя полиции Саида Монтазери аль-Махди.

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Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что в стране пришло время для перемен. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Источник: УНН
Теги: протесты, Иран
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