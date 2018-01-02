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Ураган во Франции: в 40 департаментах объявлено "оранжевый" уровень опасности

Ураган во Франции: в 40 департаментах объявлено "оранжевый" уровень опасности

КИЕВ. 1 января. УНН. В 40 департаментах Франции объявлен “оранжевый” уровень опасности в связи с сильным ветром, который несет из Атлантики ураган “Кармен”. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Согласно прогнозу погоды, на юго-западе Франции в понедельник ожидаются ветер скоростью до 130 км/час, дожди с грозами, а у побережья — сильные приливы.

Ураган ударил по западной части страны еще в воскресенье, в связи с чем “оранжевый” уровень опасности был объявлен в 26 департаментах, а затем к ним присоединились еще 14.

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Почти во всех других регионах экстренными службами установлен “желтый” уровень опасности. Основной удар урагана по прибрежным регионам ожидается на вторую половину дня 1 января.

Отметим, что “оранжевый” уровень опасности объявляют, когда погодные могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительным материальным убыткам, а также когда возможны человеческие жертвы.

Напомним, на Филиппинах в результате сильных дождей и оползня погибли 26 человек.

Источник: УНН
Теги: Франция, штормовое предупреждение
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