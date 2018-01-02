Роухани назвал причины иранских антиправительственных протестов

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани считает, что массовые акции протеста, которые продолжаются в Исламской Республике с четверга, вызваны внутренними проблемами и вмешательством других государств в жизнь страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Mehr, передает УНН.

“Враги Исламской Республики Иран злятся на славу, успех и прогресс иранской нации, они поклялись вызвать в стране проблемы, но народ и правительство Ирана ответит им”, — заявил Роухани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Иране во время акции протеста застрелили полицейского

Иранский президент также отметил, что протесты нужно использовать как “возможность выяснить глубокие корни проблемы”. “Не все люди, которые вышли на улицы, подчиняются иностранцам: некоторые из них протестуют из-за собственных чувств и проблем”, — подчеркнул Роухани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen заявил, что иранское правительство “не испытывает беспокойства относительно уличных выступлений в Тегеране и других городах страны”. По его словам, “акции протеста вызваны недовольством, которое выражает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом поддержал участников акций протеста в Иране

“Этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы, чья цель - помешать возрождению Ирана, нанеся удар изнутри”, — отметил Шамхани. Он обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

По информации Al Mayadeen, иранские спецформирования заняли в понедельник центральные районы Тегерана для подавления антиправительственных протестов. Усиленные патрули выставлены на площади Азади, Энгелаб и Фирдоуси.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в Иране по меньшей мере 12 человек погибли во время уличных антиправительственных протестов. Акции протеста начались в Мешхеде — втором по величине городе Ирана. В воскресенье в Тегеране полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки для разгона протестующих, которые выкрикивали враждебные лозунги в адрес правительства и портили изображение аятоллы Хомейни (последнее предполагает для “злоумышленников” смертная казнь).