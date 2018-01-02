США окажут поддержку участникам иранских антиправительственных протестов

КИЕВ. 2 января. УНН. Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протеста в Иране. Это обещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, информирует УНН.

“Президент Дональд Трамп и я, вице-президент США, не повторим позорную ошибку, которая допускалась в нашем государстве в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, — написал он в своем Twitter . — нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто борется за свободу, борется против тирании”.

“Мы не должны и не проведем их ожидания”, — подчеркнул Пенс.

Напомним, президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани считает, что массовые акции протеста, которые продолжаются в Исламской республике с четверга, вызваны внутренними проблемами и вмешательством других государств в жизнь страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг обвинения президента Ирана Хасана Роухани о причастности еврейского государства к иранским антиправительственным протестам.