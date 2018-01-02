В Москве задержали участника АТО

КИЕВ. 2 января. УНН. В столице Российской Федерации неизвестные задержали участника антитеррористической операции на востоке Украины Олега Негоду. Об этом УНН сообщил информированный источник.

“Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России — Ред.) к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ задержала помощника командира подразделения боевиков “Рим”

Напомним, 31 декабря в Москве была задержана без составления протокола украинская поэтесса Евгения Бильченко. Позже украинскую писательницу отпустили.