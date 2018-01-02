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В Москве задержали участника АТО

В Москве задержали участника АТО

КИЕВ. 2 января. УНН. В столице Российской Федерации неизвестные задержали участника антитеррористической операции на востоке Украины Олега Негоду. Об этом УНН сообщил информированный источник.

“Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России — Ред.) к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно”.

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Напомним, 31 декабря в Москве была задержана без составления протокола украинская поэтесса Евгения Бильченко. Позже украинскую писательницу отпустили.

Источник: УНН
Теги: АТО, РФ, военнослужащий
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