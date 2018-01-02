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Пакистан вызвал "на ковер" посла США после обвинений Трампа

Пакистан вызвал "на ковер" посла США после обвинений Трампа

КИЕВ. 2 января. УНН. МИД Пакистана вызвал "на ковер" посла США в Исламабаде Дэвида Хейла после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и помощи террористам и пригрозил прекратить финансовую помощь. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Официальный представитель посольства США в Исламабаде подтвердил, что встреча состоялась.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и помощи террористам.

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф отреагировал, заявив, что Дональд Трамп критикует Исламабад обвиняя его, в частности, в предоставлении убежища террористам из-за разочарования от "поражения Соединенных Штатов в Афганистане".

Источник: УНН
Теги: МИД, Пакистан, Дональд Трамп
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