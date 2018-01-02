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Климкин прокомментировал начало председательства Болгарии в Совете ЕС

Климкин прокомментировал начало председательства Болгарии в Совете ЕС

Павел Климкин

КИЕВ. 2 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали председательство Болгарии в Совете ЕС, указав, что два государства имеют много общего. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Докладчиком ЕС по получению Украиной безвиза была евродепутат от Болгарии. Теперь на следующие полгода Болгария стала главным докладчиком ЕС, возглавив Совет Европейского Союза. У нас с Болгарией совместные община, кириллица и Черное море. Вот только в ЕС и НАТО они вступили чуть раньше", - написал П.Климкин.

Напомним, Болгария начала свое председательство в ЕС с 1 января 2018 года. Сообщается, что София уже успела представить Брюсселю свой список приоритетных вопросов.

Источник: УНН
Теги: Совет ЕС, Павел Климкин, Болгария
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