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Порошенко поделился лучшими песнями 2017 года на украинском языке

Порошенко поделился лучшими песнями 2017 года на украинском языке

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обнародовал семь украинских песен, которые ему больше всего понравились в 2017 году. Президент опубликовал плейлист в Facebook, передает УНН.

Среди них, в частности песни Onuka, Pianoboy, Riffmaster, DakhaBrakha, Тины Кароль, Hardkiss и Марш новой украинской армии, выполненный известными рок-музыкантами.

Он отметил, что благодаря введенным квотами на радио и ТВ украинская музыка получила новый мощный толчок к развитию.

"Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед - появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал - украинцы хотят слушать песни на родном языке", - написал П.Порошенко.

Напомним, за год было зафиксировано 17 нарушений языковых квот на радио.

Источник: УНН
Теги: песни, украинский язык, Петр Порошенко
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