В Германии отменили действие параграфа об оскорблении иностранных чиновников

КИЕВ. 2 января. УНН. В Германии отменили действие параграфа 103, который отвечал за оскорбление иностранных чиновников. По мнению обозревателя DW Мартина Муно, это запоздалая, но действительно хорошая новость, передает УНН.

Норма пункта 103 уголовного кодекса Германии "Оскорбление органов и представителей иностранных государств" базируется на старом - еще от 1871 года - параграфе об оскорблении высокопоставленных лиц. Тот, кого осуждают согласно этой норме, может получить до пяти лет тюрьмы. Как отметил эксперт, в аналогичной ситуации, за оскорбление простого гражданина предусмотрено наказание в виде штрафа или - в совершенно исключительных случаях - до года заключения. Это, по мнению Муно, противоречит базовым понятием демократии.

С началом нового 2018 года эту норму в Германии отменили. Причиной отмены стала ситуация вокруг "оскверняющего стихотворения" сатирика Яна Бемерманна (Jan Böhmermann). Поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствовал себя оскорбленным из-за этого стихотворения, он потребовал, чтобы против Бемерманна было открыто производство на основании параграфа 103. То, что заграничный правитель, которого в его же стране критикуют за жесткое обращение с масс-медиа, судебной ветвью власти и оппозиционерами, получил настолько сильный юридический инструмент, вызвало неприятие политиков всех немецких партий. И вследствие этого Бундестаг в начале июня 2016 года единогласно решил эту норму из законодательства убрать.

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Это следовало сделать гораздо раньше, считает эксперт, ведь в правовой истории ФРГ параграф 103 несколько раз сыграл позорную роль, как то в случае с критикой персидского шаха или чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

То, что немецкая юстиция защищала двух правителей кровавых диктатур и наказывала демонстрантов и журналистов за выражение собственного мнения, было скандалом, который исказил роль преступников и жертв.

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На основании параграфа 103 прокуратура вела расследование во многих других случаях чисто из предосторожности: на открытии ярмарки в Ганновере в 2013 году, например, когда активистка движения FEMEN с надписью Fuck Dictator на обнаженной груди подбежала к президенту России Владимиру Путину. Или когда десятью годами ранее один мясник из Марбурга назвал тогдашнего американского президента Джорджа Буша за войну в Ираке "очевидно сумасшедшим" ​​и "кровожадным". В этих двух, как и во многих других, случаях политики, которых это касалось, не придавали особого значения юридической оценке событий.

Параграф 103 вытекает из самодержавной традиции, которая делала неоднократно немецкое законодательство прислужником диктаторов, а федеральное правительство Германии - уязвимым. Хорошо для всех, что эту норму убрали, подчеркнул Муно.