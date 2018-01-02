Украинцам в Иране рекомендуется избегать мест массового скопления людей

КИЕВ. 2 января. УНН. Посольство Украины в Исламской Республике Иран обнародовало рекомендации гражданам Украины в связи с обострением ситуации безопасности, передает УНН.

"В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран в городах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз и т.д., рекомендуем гражданам Украины сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий, столкновений с полицией и т.д. ", - говорится в сообщении.

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В случаях попадания в чрезвычайные ситуации гражданам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Иране.

Напомним, в больших городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.