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В Запорожье будут судить за бандитизм четырех полицейских

В Запорожье будут судить за бандитизм четырех полицейских

КИЕВ. 2 января. УНН. Прокуратурой Запорожской области направлено в суд обвинительный акт в отношении банды, в состав которой входили сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Прокуратурой Запорожской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению шести человек, среди которых на момент совершения преступлений четверо были работниками полиции, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в период с февраля 2017-го по 8 июня 2017 года работники полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Запорожской области совместно с оперуполномоченным Днепровского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области и гражданскими лицами, действующие в составе вооруженной организованной группы - банды, совершали разбойные нападения на жителей города Запорожье с целью завладения их имуществом, соединенные с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, в том числе с проникновением в жилище.

Напомним, полиция провела 30 обысков у членов "полицейской ОПГ", которое задержали в Запорожье.

Источник: УНН
Теги: Запорожье, банда
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