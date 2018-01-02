НАПК направило в суд 4 протокола об админнарушениях трех госслужащих

КИЕВ. 2 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд 4 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении Председателя Госпродпотребслужбы, прокурора и главного врача областной больницы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Национальное агентство установило, что председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, находясь на руководящих должностях центральных органов исполнительной власти, в период с 26 апреля 2015 по 30 мая 2017 не вышел из состава правления общества, которое имеет целью получение прибыли, и не сложил полномочий Председателя комиссии по прекращению (ликвидатора) общества. Указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Также, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 Натальи Шитой. Установлено, что прокурор не сообщила своему непосредственному руководителю о наличии у нее реального конфликта интересов и совершила действия по рассмотрению заявления о возможном совершении уголовного преступления отдельными должностными лицами Киевского местной прокуратуры № 4, в том числе и лично ею, и подписания письма-ответа по его результатам .

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Кроме того, составлен протокол по части первой статьи 188-46 КУоАП в отношении главного врача Харьковской областной наркологической больницы Виктора Слюсара за непредоставление документов на запрос Национального агентства. Получение запрашиваемых документов необходимо для установления «наличия/отсутствия» состава административного правонарушения, связанного с коррупцией, в действиях должностного лица больницы, о возможном совершении которого Национальное агентство проинформировал обличитель.

Напомним, 29 декабря НАПК на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Председателю Государственной архивной службы Украины Татьяне Барановой.