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Конституционный суд Молдовы разрешил назначать министров в обход президента

Конституционный суд Молдовы разрешил назначать министров в обход президента

КИШИНЕВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Конституционный суд Молдовы разрешил премьер-министру Павлу Филипу или председателю парламента Андриану Канду назначать министров вместо президент Игоря Додона. Соответсвующее решение было принято во вторник, 2 января, передает корреспондент УНН

Согласно решению, спикер или премьер-министр страны могут воспользоваться полномочиями президента для того, чтобы назначить новых министров. Кроме того, в решении Конституционного суда сказано, что президент страны может отклонить кандидатуру на пост министра только один раз.

Стоит отметить, что сегодня правительство Молдовы ожидает утверждения новых 5 министров, а также 2 вице-премьер министров после кадровых перестановок.

Как сообщал УНН, подобный прецедент в Молдове случился при назначении нового министра обороны республики Еуджена Стурзы. После отказа Игоря Додона утвердить кандидатуру, КС страны временно отстранил президента от должности и разрешил премьер-министру Павлу Филипу утвердить Стурзу на должности министра обороны.

Источник: УНН
Теги: суд, Молдова
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