Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 января 2018 17:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО
Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В столице в первый день нового года родилось 55 детей

КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве в первый день нового года родилось 55 младенцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения КГГА, передает УНН.

"В первый день нового года в столице родилось 33 мальчика и 22 девочки", - отметили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода-нарушителя

В то же время в больницы были госпитализированы 322 человека с травмами непроизводственного характера, из них - 16 человек, пострадавших в ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, младенец
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.