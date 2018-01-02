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Вторник, 2 января 2018, 16:20 • Евгений Демьянов
В столице в первый день нового года родилось 55 детей
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве в первый день нового года родилось 55 младенцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения КГГА, передает УНН.
"В первый день нового года в столице родилось 33 мальчика и 22 девочки", - отметили в пресс-службе.
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В то же время в больницы были госпитализированы 322 человека с травмами непроизводственного характера, из них - 16 человек, пострадавших в ДТП.
Источник: УНН
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