Раде предлагают штрафовать перевозчиков за неисправные обогреватель и кондиционер

КИЕВ. 2 января. УНН. В парламенте зарегистрирован проект закона № 7468 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно качества перевозок в общественном транспорте». Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.

"Осуществление перевозчиками на автобусных городских, пригородных и междугородных маршрутах общего пользования регулярных перевозок пассажиров транспортным средством без исправных в салоне: кнопок требования остановки у каждого выхода, устройства обогрева, кондиционирования и термометра, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц, граждан-субъектов ведения предпринимательской деятельности в размере от восьмидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан", - предлагается в законопроекте.

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В пояснительной записке автор законопроекта отмечает, что часто автобусы ездят в ненадлежащем состоянии из-за отсутствия проверок, а перевозчики нарушают требования закона и условия договоров из-за несовершенной процедуры привлечения их к ответственности.

"Данный законопроект предлагает заполнить такой пробел и положить конец некачественным пассажирским перевозкам. Законопроектом предлагается усилить ответственность для перевозчиков за нарушение условий договоров, обязанностей, требований, установленных законодательством. Также предлагается предусмотреть обязанность для перевозчиков устанавливать в автобусах исправные кнопки требования остановки у каждого выхода, термометры фиксирования температуры, исправный прибор обогрева и кондиционирования. Привлечение к ответственности перевозчиков предлагается реализовывать административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов. Они будут заинтересованы в реализации закона, ведь прибыль от штрафов будет направлены в местный бюджет", - резюмирует инициатор законопроекта.

Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов.