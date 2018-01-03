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Правительство утвердило порядок проведения психологической реабилитации участников АТО

Правительство утвердило порядок проведения психологической реабилитации участников АТО

КИЕВ. 2 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения психологической реабилитации участников АТО.
Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

"Документом утвержден механизм организации проведения указанной реабилитации структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской госадминистраций, районных, районных в г.. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их образования) советов", - говорится в сообщении .

Как отмечается, целью психологической реабилитации являются: сохранение и физического и психологического здоровья, снижение частоты и тяжести последствий перенесенных боевых психических травм в форме острых стрессовых реакций, предотвращение инвалидности, профилактика агрессивного и саморазрушительной поведения.

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Реабилитация предусматривает предоставление следующих услуг: психологическая диагностика, психологическая просвещение и информирование, консультирование, психологическая поддержка и сопровождение, психотерапия, групповая работа.

Услуги по психологической реабилитации предоставляются отдельно или в комплексе с другими оздоровительными, физкультурно-спортивными, санаторно-курортными, медико-психологическими и социальными услугами.

Источник: УНН
Теги: участник боевых действий, реабилитация
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