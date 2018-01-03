Мужчина в Житомирской области угрожал пассажирам автобуса муляжом гранаты

КИЕВ. 2 января. УНН. В Житомирской области нетрезвый мужчина угрожал муляжом гранаты пассажирам рейсового автобуса, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Вынужденную остановку из-за угрозы неадекватного пассажира водитель автобуса международного сообщения совершил сегодня ночью на автодороге "Киев-Чоп".

На место происшествия прибыли полицейские, которые выяснили, что мужчина сел в салон транспортного средства, следовавшего в столицу, во Львове и уже через час-другой начал приставать к другим пассажирам и водителям. Когда пассажиры и водители начали усмирять мужчину, он достал предмет похожий на гранату.

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Полицейские задержали неадекватного пассажира. Он оказался 21-летним жителем столицы.

Как оказалось, в крови мужчины было 1,7 промилле алкоголя, кроме того, правоохранители выяснили, что предмет похожий на гранату РГД-5 является муляжом.

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"По данному факту было начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Всех очевидцев инцидента доставили в отделение полиции для фиксации обстоятельств происшествия. За несколько часов спустя автобус вместе с пассажирами продолжил свой маршрут", - сообщают в полиции.