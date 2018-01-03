Соперник "Динамо" в ЛЕ усилился испанским хавбеком

КИЕВ. 2 января. УНН. Греческий ФК "АЭК" объявил о приобретении испанского полузащитника Эрика Морана из клуба Примеры "Леганес", передает УНН со ссылкой на сайт коллектива из Афин.

По условиям контракта Моран будет выступать за греков до июня 2021. Выступать игрок будет под 39-м номером.

В нынешней кампании Моран провел 7 баталий за "Леганес", отыграв суммарно 280 минут.

Стоит отметить, что испанец успел поиграть в карьере за "Сарагосу" (52 матча) и "Атлетик" Бильбао (23).

Примечательно, что в клубе главным тренером работает испанец Маноло Хименес.

Добавим также, по итогам жребия "АЭК" стал противником киевского "Динамо" на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, "Динамо" заинтересовалось экс-игроком "Ювентуса".