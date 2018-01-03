Взятка за возвращение конфиската: во Львовской области задержан сотрудник

КИЕВ. 2 января. УНН. В Львовской области задержан директор ООО, которая вимангала 45 тыс. за возвращение изъятого товара. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"В Львовской области полиция задержала руководителя общества за вымогательство 45 тыс. грн взятки. За такое "денежное вознаграждение" директор общества пообещала вернуть конфискованный товар. Злоумышленница задержана и избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения 128 тыс. гривен залога", - говорится в сообщении .

Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции установили, что товар, изъятый ​​работниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины, направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию в общества с ограниченной ответственностью. Там директор общества уже самостоятельно принимала решения о дальнейшей судьбе товара. Так, за возвращение конфискованного товара злоумышленница требовала 45 тыс. неправомерной выгоды.

Как отмечается, часть указанных средств предназначалась должностным лицам Львовской таможни ГФС за внесение ложных сведений в документы финансово-хозяйственной отчетности о фактическом уничтожении конфискованного товара.

"Военной прокуратурой Львовского гарнизона было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к распределению средств, полученных преступным путем", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, директор научно-исследовательского учреждения попался на взятке в полмиллиона долларов.