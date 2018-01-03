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Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к Instagram и другим соцсетям

Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к Instagram и другим соцсетям

КИЕВ. 2 января. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Instagram и другим мессенджерам, заблокированным во время антиправительственных акций протеста, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Администрация Трампа призывает Иран разблокировать Instagram и другие социальные ресурсы, заблокированные на фоне протестов", - сообщает издание.

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Напомним, 31 декабря власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram из-за антиправительственных протестов.

Источник: УНН
Теги: Иран, Белый дом
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