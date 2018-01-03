Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 05:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС
Эксперт назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В 2005-2015 годах Россия контролировала 5% торговле оружием в мире - Госдеп США

В 2005-2015 годах Россия контролировала 5% торговле оружием в мире - Госдеп США

КИЕВ. 2 января. УНН. На долю Российской Федерации в 2005-2015 годах приходилось около 5% мировых поставок оружия и военной техники, а в США этот показатель был примерно вдвое выше. Такие данные приводятся в обнародованном во вторник пресс-службой Госдепартамента новом докладе, посвященном международной купле-продаже оружия и военной техники, сообщает УНН.

“В этот период примерно 10% мировой торговли оружием в денежном выражении обеспечивались Соединенными Штатами, около 10% — Европейским союзом, около 5% — Россией и менее 2% — Китаем. Создается впечатление, что доля США на мировом рынке вооружений выросла, ЕС — сократилась, а ясных тенденций, касающихся российской и китайской доли, нет”, - говорится в этом отчете американского внешнеполитического ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Пентагона оценил влияние летальной оружия на ситуацию в Украине

Напомним, Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь госдепа США Хезер Нойерт.

Источник: УНН
Теги: РФ, Госдеп США, Оружие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.