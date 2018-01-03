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Власти Ирана извинилась перед гражданами за ущерб от ограничения работы соцсетей

Власти Ирана извинилась перед гражданами за ущерб от ограничения работы соцсетей

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми принес извинения тысячам граждан республики за вред, причиненный “выходом из строя ряда социальных сетей”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство Mehr.

По данным агентства, Джахруми “извинился перед тысячами граждан, пострадавших от недавней ситуации с ограничениями, наложенными на Интернет и некоторые социальные сети”.

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Ранее иранский министр опроверг сообщения о блокировке социальных сетей в Иране, назвав их слухами. Он опроверг утверждение, что иранские власти ограничили доступ к социальной сети Instagram и мессенджер Telegram.

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Напоминаем, администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Instagram и других мессенджеров, заблокированных во время антиправительственных акций протеста.

Источник: УНН
Теги: Иран, соцсети
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