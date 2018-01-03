"Манчестер Сити" выиграл у "Уотфорда" и упрочил лидерство в АПЛ

КИЕВ. 3 января. УНН. В 22-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” дома сумел победить “Уотфорд” с разницей в два мяча, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

Уже в самом дебюте на 1-й минуте записной фаворит противостояния “Манчестер Сити” вышел вперед благодаря голу Стерлинга. Через 12 минут хозяева вдруг забили — автогол Кабаселе.

Следующие голов болельщики ждали до середины второй половины, когда Агуэро практически снял си вопросы о победителе. Мяч-Престижа за гостей забил Грей на 82 минуте — 3:1.

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Примечательно, что наш соотечественник Александр Зинченко присутствовал в заявке на матч, но просидел все 90 минут на скамейке запасных.

Таким образом, для команды Гвардиолы эта победа стала 20-й в сезоне при всего 2 ничьих и с 62 очками перегоняют “МЮ” на 15 пунктов. “Уотфорд” с 25 пунктами в середине таблицы.

Напомним, форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн выиграл гонку среди лучших европейских снайперов 2017 , забив три мяча в домашнем матче с “Саутгемптоном” (5:2).