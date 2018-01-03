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В "Киевгорстрое" рассказали, какие жилые объекты завершили в течение 2017 года

В "Киевгорстрое" рассказали, какие жилые объекты завершили в течение 2017 года

КИЕВ. 3 января. УНН. В течение 2017 года Холдинговая компания "Киевгорстрой" завершила строительство целого ряда жилых объектов в столице. В целом по результатам 2017 года в эксплуатацию введено более 300 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе холдинга, передает УНН.

В компании сообщили, что в частности были завершены объекты на Образования, Лумумбы, Драгоманова, V очередь Обуховской, Горловская, Старокиевская, Панельная, несколько домов на Новомостицкой/Замковецкой, ЖК в Тарасовке. Также в холдинге рассказали, что как и планировали в течение 2017 года в работу запустили целый ряд новых комплексов.

Это "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской, уже куплено почти 50% квартир, что неудивительно.

Источник: УНН
Теги: Киевгорстрой, жилье
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