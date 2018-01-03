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Отравлений алкоголем в течение новогодних праздников в столице не зафиксировано - врач

Отравлений алкоголем в течение новогодних праздников в столице не зафиксировано - врач

КИЕВ. 3 января. УНН. В течение первых двух суток нового года в столице не зафиксировано ни одного обращения в скорую медицинскую помощь из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора.

"С отравлением суррогатным алкоголем обращений не поступало", - сказал А.Вершигора.

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Зато, как сообщалось ранее, в Мариуполе в течение первых суток нового года было зафиксировано 35 случаев отравлений алкоголем. 15 из 35 пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, по словам сопредседателя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, к зимним праздникам производство суррогатного алкоголя растет на треть. Поэтому эксперт призвал украинцев быть бдительными при выборе алкоголя.

Как сообщал УНН, бутылка качественной украинской водки к праздничному столу стоит около 90-100 грн.

Источник: УНН
Теги: Киев, алкоголь, врачи
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