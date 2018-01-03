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Во Львове семнадцатилетняя девушка сообщила о "минировании" школы

Во Львове семнадцатилетняя девушка сообщила о "минировании" школы

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня, во Львове, примерно в 10:25 в полицию поступило сообщение о заминировании одной из школ в Сиховском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.

Так, сообщение о заминировании оказалось ложным, полицейские установили, что о нем сообщила 17-летняя девушка. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Девушка сообщила о заминировании школы №1 на ул. Трильовского.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и кинологи. Эвакуировали около двадцати работников учебного заведения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: УНН
Теги: Львов, минирование, школа
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