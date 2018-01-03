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В Египте 28 футбольных фанатов приговорили к тюремным срокам

В Египте 28 футбольных фанатов приговорили к тюремным срокам

КИЕВ. 3 января. УНН. Суд города Александрия приговорил 28 фанатов клуба Аль-Ахли к однолетнемоу сроку заключения за ношение футболок с сообщениями против власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на L'Equipe.

Фанаты самого титулованного клуба Африки в октябрьском матче против тунисского Этуаль дю Сахель надели футболки в память о резне на стадионе в Порт-Саиде, которая произошла в 2012 году и унесла жизни 73 человек.

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По мнению суда, на футболках находились призывы к наступлению на государство и разжигания беспорядков, осужденные сохраняют за собой право на подачу апелляции. Издание также отмечает, что власти Египта считают объединение болельщиков незаконными организациями и всячески их подавляют.

Напоминаем, Египет продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца, поэтому рекомендации гражданам Украины о том, как вести себя, остаются актуальными.

Источник: УНН
Теги: футбол, Египет
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